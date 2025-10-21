Цена золота сохраняет курс на обновление исторических максимумов - "Велес Капитал"

Цена золота в преддверии очередного снижения процентной ставки ФРС сохраняет курс на обновление исторических максимумов и движение в район $4500 за тройскую унцию, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Фиксации прибыли в драгоценных металлах в целом способствовала как техническая коррекция от исторических и многолетних максимумов, так и улучшение настроений на фондовых площадках в надежде на переговоры США и Китая в конце октября, - пишет эксперт в комментарии. - С фундаментальной точки зрения ускорить продажи в драгоценном металле могло бы заключение сделки по финансированию американского правительства, публикация более высоких, нежели ожидалось, оценок по потребительской инфляции в США за сентябрь и последующее ослабление ожиданий в отношении смягчения монетарной политики ФРС".

По оценке аналитика, с технической точки зрения цены на золото во вторник снимают краткосрочную перекупленность и остаются выше ближайших значимых поддержек $4200/унц., $4105/унц. и особенно психологически важного уровня $4000/унц. Для снятия среднесрочной перекупленности при этом ценам потребуется опуститься ниже $4200/унц.

По мнению Кожуховой, основной тренд остается восходящим как минимум при положении выше $4200/унц.: при стабилизации ниже указанной отметки возрастет вероятность развития фиксации прибыли, считает эксперт инвесткомпании.

