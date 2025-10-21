ЦБ РФ, скорее всего, возьмет паузу в понижении ставки на заседании 24 октября - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research полагают, что Банк России оставит ключевую ставку по результатам заседания в пятницу, 24 октября, на прежнем уровне, говорится в комментарии.

Регулятор, по мнению экспертов, не будет менять тон коммуникации с учетом последних корректировок бюджета и увеличения рисков для динамики инфляционных ожиданий.

"Наиболее устойчивыми в условиях осторожной риторики регулятора будут консервативные инструменты - фонды денежного рынка и флоатеры, - отмечают аналитики инвестбанка. - Однако пауза, скорее всего, будет кратковременной, и в декабре ЦБ возобновит снижение ставки. К этому времени прояснится и тактика исполнения увеличенной программы заимствований Минфина, которая должна поддержать рынок ОФЗ. К концу года в базовом сценарии эксперты ждут снижения ставки до 16%, в оптимистичном - до 15%".

Аналитики SberCIB ждут восстановления рынка госдолга и по-прежнему вделяют ОФЗ с фиксированным купоном на среднесрочном горизонте. По их мнению, к концу следующего года доходности 5- и 10-летних гособлигаций могут опуститься до 12,0-12,25%.

