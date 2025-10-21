"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Софтлайна с целью 75,16 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ПАО "Софтлайн" с целью 75,16 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,38%, стоп-приказ: 92 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Несмотря на рост оборота, эмитент демонстрирует ухудшение операционной эффективности, констатируют аналитики: выручка снизилась на 2%, операционная прибыль рухнула на 28%, а расходы растут быстрее доходов.

Рентабельность поддерживается только за счет продажи казначейских акций и отложенных налогов, что не является устойчивым источником дохода.

Финансовая нагрузка усиливается из-за роста процентных расходов на 44%, а высокие операционные затраты (50% от выручки) ограничивают потенциал прибыльности.

Прогнозы по дивидендам остаются слабыми на фоне необходимости финансирования программы buyback и M&A-сделок, отмечают эксперты.

"С технической точки зрения актив неоднократно тестировал сопротивление нисходящего тренда, но каждый раз откатывался вниз. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 92 руб. риск на портфель составит 0,76%", - указывают в "Финаме".

"Софтлайн" - российский лидер в сфере IТ-решений и дистрибуции программного обеспечения, работающий с корпоративными и государственными заказчиками.

