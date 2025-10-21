.
21 октября 2025 года 13:47
Акции Эталона в настоящее время неинтересны для покупок - ПСБ
Акции "МКПАО "Эталон Груп" ("Эталон") в настоящее время неинтересны для покупок, говорится в материале аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. Эмитент представил операционные результаты за 9М25. Ключевые показатели: - Новые продажи: 471 тыс. кв. м и 109,1 млрд руб.; - Средняя цена: 232 тыс. руб./кв. м; - Ввод в эксплуатацию: 313,6 тыс. кв. м; Компания стремится переориентироваться на более дорогие и маржинальные проекты. За указанный период продажи в премиальном сегменте увеличились на 68% в натуральном выражении и на 73% в денежном. Последний год "Эталон" активно инвестирует в это направление, отмечает эксперт. "Результаты за девять месяцев слабые с учетом снижения общего объема реализации недвижимости. Рост продаж в натуральном выражении в третьем квартале лишь частично смог нивелировать спад второго квартала. Эмитент продолжает проходить через структурную трансформацию, делая ставку на более устойчивый премиальный сегмент рынка, а также другие направления (бизнес-центры, курортная недвижимость), - указывает Кузнецова в обзоре. - Но цена такой стратегии ощутимая - на фоне активного инвестиционного цикла у компании довольно сильно растет долговая нагрузка. В результате для привлечения дополнительных средств компания недавно объявила допэмиссию (SPO объемом 400 млн обыкновенных акций). У девелопера уже размещено 383 млн акций, после SPO количество ценных бумаг в обращении может увеличиться вдвое". "С учетом слабых операционных результатов и допэмиссии не считаем акции интересными к покупке", - говорится в материале банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЭТАЛОН-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
