ЦБ РФ, вероятно, оставит ставку без изменений в пятницу, 24 октября 2025г - инвестбанк "Синара"

Банк России, вероятно, оставит ключевую ставку без изменений (на уровне 17% годовых) по итогам заседания 24 октября 2025 года, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

Предстоящее заседание совета директоров относится к числу опорных, отмечает эксперт. На нем регулятор представит уточненные макроэкономические прогнозы.

"Снижение же ставки представляется нам более вероятным по итогам декабрьского заседания - при том условии, что инфляционные риски, которые мы рассмотрим далее, останутся под контролем", - пишет Коныгин в обзоре.

Если до конца текущего года ИПЦ продолжит расти примерно на 1% в месяц, инфляция с большой вероятностью превысит верхнюю границу прогноза Банка России в 7%. Следовательно, обращает внимание экономист банка, регулятору следует уже сейчас принимать меры, чтобы не допустить этого - удерживать высокую ставку и тем самым удерживать под контролем инфляционные риски.

Ставка НДС сильно повлияла на инфляционные ожидания бизнеса, констатирует Коныгин. В конце 2018 года и начале 2019 года этот индикатор резко вырос, однако быстро вернулся к нормальным значениям. Похожая картина складывается в настоящее время: в октябре инфляционные ожидания предприятий уже подскочили примерно на 2% относительно сентября по балансу ответов.

Банк России, вполне вероятно, отмечает аналитик, учитывает сейчас, что в прошлый раз скачок инфляционных ожиданий, связанный с повышением основной ставки НДС, не позволил быстро снизить ключевую ставку (это стало возможным только в апреле 2019 года). Более того, обращает внимание эксперт инвестбанка, на этот раз влияние изменения НДС на инфляцию окажется, вероятно, значительнее ввиду недостаточного предложения товаров в экономике, работающей с положительным разрывом между фактическим и потенциальным объемом производства и практически полной занятостью.

"В таких условиях шоки спроса более значимы в контексте инфляции, поэтому сохранение жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) - наиболее вероятная, по нашему мнению, позиция Банк России, - говорится в обзоре. - Мы предполагаем, что регулятор скорректирует вверх прогнозный диапазон средней ключевой ставки на 2026 год, лишь утвердив нас во мнении, что значительного смягчения ДКП в скором времени ожидать не приходится - мы прогнозируем ключевую ставку на уровне 13% в конце 2026 года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.