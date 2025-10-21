Акции Европлана интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции российского лизингового оператора "Европлан" интересны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент опубликовал операционные результаты за девять месяцев 2025 года. Компания столкнулась со снижениями показателей с начала года, однако в третьем квартале наметилась позитивная динамика, отмечают эксперты.

На взгляд аналитиков, в настоящее время "Европлан" проходит дно в своих финансовых показателях. В третьем квартале 2025 года увеличился объем нового бизнеса по сравнению с первым и вторым кварталами текущего года, что может говорить о постепенном возобновлении экономической активности в отрасли на фоне снижения ключевой ставки Банка России, указывают они в материале.

Компания, по мнению экспертов сервиса, может стать одним из главных бенефициаров смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, акции эмитента привлекательны для долгосрочного инвестора.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.