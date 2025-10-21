Индекс RGBI может вернуться к 114п во вторник-среду - ПСБ

Индекс RGBI может вернуться к уровню 114 пунктов на торгах во вторник-среду, его разворот пока только формируется, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Стремительный отскок индекса RGBI, начавшийся на прошлой неделе, со 113 до 116 пунктов, переходит в фазу коррекции после сообщений в СМИ, что переговорный процесс начал снова буксовать, отмечает эксперт.

"Ожидаем, что во вторник-среду индекс вернется к 114 пунктам, рассматриваем данное снижение в качестве технической коррекции после резкого роста 16-17 октября. В целом разворотный тренд индекса RGBI после коррекции сентября пока только формируется", - пишет Грицкевич в обзоре.

Аналитик ожидает объявления параметров аукционов ОФЗ. На прошлой неделе Минфин зарегистрировал два новых выпусков флоатеров общим объемом 2 трлн руб. - начало их размещения смогло бы снизить давление на кривую госбумаг со стороны предложения ОФЗ-ПД, указывает он.

В среду будут опубликованы данные по инфляционным ожиданиям населения, которые могут быть важным фактором для решения ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу, 24 октября. "Отметим, что для рынка будет важно не только решение по ставке, но и обновление прогноза на 2026 год (ранее представители регулятора заявляли, что существенных изменений прогноза не должно последовать)", - пишет Грицкевич.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.