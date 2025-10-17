Вероятно продолжение движения пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ

Вероятно продолжение движения пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ.

"Российская валюта смогла продемонстрировать уверенный рост, пара рубль/юань отступила к поддержке на уровне 11 рублей, - отмечают эксперты в комментарии. - Рост предложения, оказывавший поддержку национальной валюте, на наш взгляд, был временным фактором, в дальнейшем на первый план выйдут фундаментальные предпосылки. На предстоящей неделе ожидаем продолжения движения пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань с рисками тестирования его верхней границы".

При этом сдерживать ослабление рубля, по мнению аналитиков, будет старт подготовки экспортеров к пику налоговых выплат. Плюс к этому рубль может отреагировать укреплением на результаты заседания регулятора в случае сохранения ДКП без изменений.

