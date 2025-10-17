ФосАгро и Акрон - основные бенефициары продления экспортных квот на минеральные удобрения - Freedom Finance Global

"ФосАгро" и "Акрон" - основные бенефициары продления экспортных квот на минеральные удобрения, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Правительство РФ приняло решение корректировать и продлить экспортные квоты на минеральные удобрения на период с 1 декабря 2025 по 31 мая 2026 года, объемом порядка 18,7 млн тонн (в том числе свыше 10,6 млн тонн азотных и около 8 млн тонн сложных) с распределением квот между участниками внешнеэкономической деятельности и исключением транзита и гуманитарных поставок.

"Среди публичных игроков на российском фондовом рынке "ФосАгро" и "Акрон" попадают в категорию основных бенефициаров данного решения, - отмечает Чернов. - "ФосАгро", согласно отчету за первое полугодие 2025, показала выручку в 298,6 млрд рублей (+23,6 % г/г), EBITDA составила 94,6 млрд рублей (+26,8 %), скорректированная EBITDA - 115,3 млрд (+50 %), свободный денежный поток вырос более чем в 2 раза до 56,5 млрд, а соотношение Чистый долг/EBITDA снизилось до 1,25?. У "Акрона" за первое полугодие выручка выросла на 30% г/г, до 124,2 млрд рублей, EBITDA составила 52,5 млрд рублей (+68% г/г) и чистая прибыль достигла 30,2 млрд (+62% г/г), при снижении долговой нагрузки до коэффициента 1,27? чистого долга к LTM EBITDA".

С учетом этих показателей, у "ФосАгро", по оценке эксперта, усиленные темпы роста, высокая рентабельность и свободный денежный поток дают основания ожидать рост выручки примерно на 18-25 % по итогам 2025 года, удержание EBITDA-маржи в диапазоне 30-32% и рост чистой прибыли на 25-35%.

"У "Акрона", с его агрессивным ростом по итогам первого полугодия и укреплением операционных показателей, можно прогнозировать рост выручки на 20-28 %, маржу EBITDA 22-26% и рост чистой прибыли на 30-45 %, при условии, что квоты и экспортная конъюнктура будут благоприятствовать", - полагает Чернов.

По итогам девяти месяцев 2025 года компании уже заложили основу для сильных годовых результатов по МСФО, так как совсем недавно опубликовали сильные операционные результаты за этот период времени, указывает аналитик. "ФосАгро" удерживает двузначный рост продаж при стабилизации цен на фосфаты и снижении затрат на газ, что позволяет ожидать EBITDA за 9 месяцев на уровне 140-150 млрд рублей, с чистой прибылью около 75-80 млрд.

"У "Акрона" сохраняется эффект низкой базы 2024 года и рост экспорта карбамида и аммиака, - подчеркивает эксперт. - По моим оценкам, EBITDA за 9 месяцев может составить 80-85 млрд рублей, чистая прибыль - 45-50 млрд, что выше прошлого года почти вдвое. Это создает задел для пересмотра годовых прогнозов и поддерживает интерес инвесторов к бумагам обоих эмитентов".

С точки зрения технического анализа котировки акций "ФосАгро" продолжают формировать восходящий канал, усиленный фундаментал усиливает потенциал роста до зоны 8200-8500 руб., указывает Чернов Для котировок ценных бумаг "Акрона" закрепление выше 17000 сохраняет восходящий тренд, цель - 19500-20500 рублей.

"Таким образом, конечные цели на горизонте инвестирования в 12 месяцев по бумагам "ФосАгро" 8500 рублей за акцию, "Акрона" - 20000 рублей", - делает вывод стратег инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.