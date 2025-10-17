Стабильность и рост доходности банковского сектора поддерживает интерес к его бумагам - "Цифра брокер"

Стабильность и рост доходности банковского сектора поддерживает интерес к его бумагам, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер".

"Российские банки в сентябре показали сильный рост прибыли - чистая прибыль увеличилась почти в 2 раза по сравнению с августом, достигнув 367 млрд рублей, - отмечают эксперты. - Такой результат стал возможен благодаря снижению отчислений в резервы и росту чистого процентного дохода, следует из обзора Банка России. За первые девять месяцев 2025 года банки заработали 2,7 трлн рублей, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. Регулятор ожидает, что по итогам года прибыль сектора составит 3-3,5 трлн рублей".

Аналитики напоминают, что сентябрь отметился снижением резервов на 33% после резкого увеличения в августе, когда отдельные банки признавали убытки по старым проблемным кредитам. Чистый процентный доход вырос на 5% в основном за счет опережающего снижения расходов по процентам относительно доходов.

"В целом сектор демонстрирует стабильность и рост доходности, что поддерживает интерес к банковским бумагам. Среди лидеров мы выделяем акции Сбербанка с таргетом 350 рублей и рекомендацией покупать", - делают вывод стратеги.

