"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Ping An Bank с целевой ценой 13,45 юаня (CNY) за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 16,6% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы Ping An Bank, - пишет эксперт. - Благодаря масштабным стимулам со стороны властей экономика КНР в ближайшие годы, вероятно, продолжит показывать довольно высокие темпы роста, превышающие среднемировые, несмотря на неопределенность в сфере внешней торговли. На таком фоне следует ожидать сохранения значительного спроса на финансовые услуги в стране, что поддержит бизнес банка".

И хотя динамика финпоказателей Ping An Bank, вероятно, пока останется довольно сдержанной, Додонов ожидает определенного улучшения уже в следующем году. Акции Ping An Bank торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам, и аналитик считает, они неплохо подходят для среднесрочных инвестиций.

Ping An Bank - довольно крупный региональный коммерческий банк КНР со штаб-квартирой в г. Шэньчжэне. Его банковская сеть состоит из 110 филиалов и 1145 отделений на территории материкового Китая и в Гонконге, где работают 41 тыс. сотрудников.

