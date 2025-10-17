S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6450-6610п в пятницу - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6450-6610 пунктов в пятницу, баланс рисков оценивается как негативный, при этом инвесторам стоит приготовится к высокой волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан.

"Технически S&P 500 отскочил вниз от 6700 пунктов, сформировав предпосылки для разворотного паттерна "голова и плечи" на дневном графике. Полагаем, что краткосрочный баланс рисков смещен в сторону коррекции. Фьючерс уже торгуется ниже важного уровня 6550 пунктов, поэтому следующей сильной зоной поддержки может стать диапазон 6350-6400 пунктов, - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании. - Просадку следует воспринимать как возможность для покупок в рамках более широкого восходящего тренда до тех пор, пока бенчмарк удерживается выше 200-дневной скользящей средней (6060 пунктов)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.