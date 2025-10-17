"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Х5

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на горизонте года с прогнозной стоимостью на уровне 4100 рублей за штуку, говорится в материале аналитика Андрея Шарова.

Эмитент отчитался об операционных результатах за III квартал 2025 года.

"Хороший результат, но немного ниже наших ожиданий. Мы прогнозировали рост выручки на 20%. С учетом сохранения прогноза компании по росту в 2025 году (20%, в IV квартале выручка должна расти более высокими темпами, чтобы его достичь. Развитие дискаунтеров "Чижик" и онлайн-продаж продолжило позитивно сказываться на выручке Х5. В основном для Х5 формате "Пятерочка" динамика также неплохая, - отмечает Шаров. - Единственный формат, где динамика продаж была смешанной, это "Перекресток". Но здесь Х5 экспериментирует с обновлением формата, и его вклад в продажи относительно невелик".

"Подтверждаем "позитивный" взгляд на акции Х5 на горизонте года. Бумаги торгуются с мультипликатором 6,6х Р/Е на базе наших прогнозов прибыли на 2025 год против исторического среднего мультипликатора Р/Е на год вперед в более 10х (2018-2025 гг.). Ожидаем выплату промежуточных дивидендов до конца года с доходностью 12%", - пишет эксперт в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.