Рубль постепенно будет двигаться к верхней границе диапазона 11-11,5 руб./юань - ПСБ

Вероятно продолжение восстановительной динамики основных мировых валют на торгах в пятницу, в ближайшие сессии пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань с постепенным смещением к его верхней границе, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Рост предложения, оказывавший на валюты давление в первой половине текущей недели, на наш взгляд, является временным фактором поддержки рубля. И в дальнейшем на первый план выйдут фундаментальные факторы, что будет способствовать его ослаблению, - пишет эксперт в комментарии. - Так, в ближайшие сессии пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань и постепенно будет смещаться к его верхней границе. Отметим, что до конца осени мы ожидаем возвращения юаня в диапазон 11,5-12 руб./юань, который, по нашим оценкам, оправдан с точки зрения факторов спроса и предложения, с преодолением к концу 2025 года его верхней границы".

