Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- окончательный индекс потребительских цен еврозоны за сентябрь;

- число закладок новых домов и разрешений на строительство в США в сентябре;

- промышленное производство США в сентябре;

- Российская энергетическая неделя;

- ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка;

- встреча Трампа с Зеленским;

- акции "Евротранса" последний день торгуются с дивидендами за 1П25;

- акционеры "ОГК-2" обсудят дивиденды за 2024 год;

- квартальные результаты American Express Co., SLB и State Street Corp.

