СЕГОДНЯ:
INTERFAX.RU
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Дивиденды Х5 по итогам 2025г могут составить около 200 руб. на акцию - "Газпромбанк Инвестиции"
Динамика мировых рынков
Новости и аналитика
Базы данных
16 октября 2025 года 19:02
Дивиденды Х5 по итогам 2025г могут составить около 200 руб. на акцию - "Газпромбанк Инвестиции"
Дивиденды ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) по итогам 2025 года могут составить около 200 рублей на акцию, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Компания представила операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2025 года. В третьем квартале 2025 года выручка компании достигла 1,16 трлн рублей, продемонстрировав рост на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост выручки за девять месяцев составил 20,3% г/г, достигнув отметки 3,4 трлн рублей. "ИКС 5" продолжает показывать рост выручки, но динамика в третьем квартале была ниже обновленного гайденса на уровне 20% г/г, подчеркивают эксперты сервиса. Они также отмечают следующие факторы: - Бизнес компании показал снижение выручки в третьем квартале 2025 года относительно второго квартала 2025 года, что может быть связано с закрытием магазинов старых форматов и открытием новых магазинов взамен, которые пока не набрали высокую плотность продаж. - Общий рост LFL-трафика по всей сети замедлился с 1,5% во втором квартале 2025 года до 0,4% в третьем квартале 2025 года, что является минимумом за последние четыре квартала. Отчасти это компенсировалось меньшим замедлением LFL - среднего чека с 12,2% во втором квартале 2025 года до 10,1% в третьем квартале 2025 года. Аналитики "Газпромбанк Инвестиций" считают, что акции "ИКС 5" сохраняют привлекательность для долгосрочного инвестора, сочетая в себе высокие темпы роста бизнеса и дивиденды, которые могут составить около 200 рублей по итогам 2025 года в случае сохранения маржинальности EBITDA в рамках обновленного прогноза компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-Х5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
