"Префы" Сургутнефтегаза остаются чрезвычайно привлекательными даже при сильном снижении цен на нефть - "ВТБ Моя Аналитика"

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" остаются чрезвычайно привлекательными даже при сильном снижении цен на нефть, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Акции нефтяных компаний попали под двойной удар - укрепление рубля и снижение цен на нефть, отмечают эксперты. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" входят в число бумаг, которые значительно подешевели. В мае-июле до дивидендной отсечки они торговались на уровне 50-55 рублей, после отсечки упали до 45 рублей, а в октябре опустились до 37 рублей.

"Префы "Сургутнефтегаза" особенно чувствительны к курсу рубля, - пишут аналитики. - Помимо операционной прибыли у компании есть еще и финансовая прибыль от переоценки валютных запасов. Она может превышать операционную примерно в полтора раза и полностью зависит от динамики курса рубля. Не исключено, что цены на нефть Brent могут упасть ниже $60/барр. В конечном счете это должно сыграть против рубля. Курс USD/RUB на конец 2025 года может составить 85 рублей, а на конец 2026 года - 100 рублей".

В такой ситуации даже сильное снижение цен на нефть оставляет привилегированные акции "Сургутнефтегаза" чрезвычайно привлекательными, считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин.

Дивиденд за 2025 год может составить всего лишь 1 рубль, но за 2026 год - около 12 рублей, что даст доходность более 30%, указывает эксперт. Ожидаемая нами полная доходность акций (рост цены + дивиденд за 2025 год) на 12 месяцев - 40%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.