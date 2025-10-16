Потенциал роста акций Займера составляет 15% - Freedom Finance Global

Потенциал роста акций МФК "Займер" составляет 15% на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Займер" раскрыл операционные итоги за третий квартал. Объем выдач составил 13,1 млрд рублей, это на 2% ниже уровня прошлого года в годовом исчислении. Выдачи новым клиентам выросли на 7% г/г, до 1,1 млрд.

"По МСФО за девять месяцев 2025 года мы ожидаем нейтрально-позитивные результаты, - отмечает эксперт. - При текущем миксе в третьем квартале возможен рост процентных доходов против первого полугодия на фоне улучшения ценообразования и экономики привлечения. Операционные расходы остаются под контролем, стоимость риска умеренная благодаря ужесточению скоринговой политики".

По оценке Чернова, чистая маржа способна сохраниться около уровней начала года, а EBITDA скорее всего будет в плюсе квартал к кварталу.

"Для акций важен дивидендный трек и политика выплат не ниже 50% чистой прибыли по МСФО. История 2024 года с распределением 100% прибыли за первые три квартала усиливает кейс вероятной доходности, - указывает стратег инвесткомпании. - В базовом сценарии на 12 месяцев вперед потенциал роста стоимости ценных бумаг компании оцениваем в 15% при восстановлении IL, масштабировании карт и PoS-займов и сохранении высокого payout. Таргет на горизонте года 155 рублей за акцию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.