Курс доллара к концу 2025 года может составить около 85 руб./$1 - "ВТБ Мои Инвестиции"

Курс доллара к концу 2025 года может составить около 85 руб./$1, полагает аналитик брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев.

По мнению эксперта, рост рубля связан с пересмотром ожиданий по динамике ключевой ставки. Если ранее рынок закладывал снижение до 14-15% к концу года, то сейчас все больше сигналов указывает на сохранение ставки на текущем уровне.

Дополнительную поддержку рублю, на взгляд Михеева, в октябре оказывают повышенные налоговые выплаты со стороны экспортеров: помимо стандартных НДПИ добавляется и квартальный НДД.

"Фактически рубль отыграл укрепление, наблюдавшееся в августе-первой половине сентября, - считает эксперт. - Если курс удержится на текущих значениях, это может стать одним из факторов, который подтолкнет Банк России к снижению ключевой ставки уже в этом году. Мы не считаем устойчивым ситуацию, при которой рубль продолжает укрепляться на фоне снижения цен на нефть. Снижение цен на нефть должно повлечь за собой ослабление рубля. По нашим прогнозам, к концу 2025 года курс доллара может составить около 85 рублей, а к концу 2026 года - порядка 100 рублей".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.