Акции Интер РАО и Россети Ленэнерго - перспективные идеи роста в секторе - "Финам"

Акции "Интер РАО" и "Россети Ленэнерго" - перспективные идеи роста в секторе электроэнергетики, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Максим Абрамов.

Заявление Минэнерго о том, что инициатива направления дивидендов энергетических госкомпаний на инвестиции не будет закреплена законодательно, снижает риски для акционеров и делает бумаги сектора более привлекательными, отмечает эксперт в комментарии.

На этом фоне аналитик предлагает обратить внимание на привилегированные акции "Россети Ленэнерго". Компания является монополистом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также выигрывает от роста тарифов, опережающих темпы инфляции. Кроме того, чистая денежная позиция компании на конец первого полугодия 2025 года составила 22,2 млрд руб., в условиях высоких ставок это поддерживает чистую прибыль за счет роста процентных доходов и способствует увеличению базы для дивидендных выплат. Абрамов подчеркивает, что потенциал бумаги составляет 14,1% от текущих уровней, а дивидендная доходность 12,3%, совокупная доходность для акционеров (TSR) оценивается в 26,4%.

"Перспективной идеей роста также являются акции "Интер РАО", - пишет далее стратег инвесткомпании. - Компания демонстрирует сильные финансовые результаты и располагает внушительной чистой денежной позицией в размере 358,8 млрд руб. на 30.06.2025. Такой объем ликвидности в условиях высоких ставок создает дополнительный источник прибыли за счет процентных доходов и формирует потенциал для увеличения дивидендных выплат. Потенциал роста бумаг составляет 65,2% от текущих уровней, при этом ожидаемая дивидендная доходность 11,8%, а TSR может составит 77,1%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.