S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6620-6730п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6620-6730 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при повышенной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы.

"С технической точки зрения S&P 500 консолидируется после пятничной распродажи, демонстрируя колебания между двумя ключевыми скользящими средними - за 20 и 50 дней, - отмечает эксперт в комментарии. - Индикатор RSI сбалансирован. В случае возобновления нисходящего движения сильной зоной поддержки может стать диапазон 6350-6400 пунктов. Просадку следует воспринимать как возможность для покупок в рамках более широкого восходящего тренда до тех пор, пока бенчмарк удерживается выше 200-дневной скользящей средней (6050 пунктов)."

Ключевым макроэкономическим событием, по мнению аналитика, в четверг станет публикация индекса деловой активности от ФРБ Филадельфии за октябрь. Консенсус-прогноз предполагает резкое замедление до 10,0 пункта по сравнению с 23,2 в сентябре. Такой результат, если он подтвердится, может усилить опасения насчет ослабления производственного сектора и стать аргументом для сторонников дальнейшего смягчения ДКП, полагает Канаткызы.

"Однако фокус инвесторов может быть смещен в сторону геополитической и регуляторной повестки, - допускает эксперт инвесткомпаии. - Во-первых, рынок будет анализировать итоги переговоров президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендры Моди, по результатам которых, как заявил Трамп, Нью-Дели согласился прекратить закупки российской нефти. Хотя точные сроки этого шага остаются неясными, такое развитие событий может привести к перераспределению потоков на мировом энергетическом рынке и повлиять на цены на нефть".

