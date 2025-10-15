Акции НОВАТЭКа - ставка на "Арктик СПГ 2" - ПСБ

Акции "НОВАТЭКа" можно держать со ставкой на "Арктик СПГ 2", считают аналитики банка ПСБ.

"Опубликованные результаты эмитента за третий квартал и 9М25 оцениваем сдержанно, в основном сказался сезонный фактор ремонтных работ в Усть-Луге. Полагаем, что в 4К25 это будет устранено, соответственно, результаты будут получше, - отмечают эксперты в комментарии. - В целом "НОВАТЭК", несмотря на нахождение под санкциями, работает стабильно (за счет "Ямал СПГ") и даже ввел в эксплуатацию вторую очередь "Арктик СПГ 2". По данным СМИ, оттуда стабильно отгружают СПГ. Долговая нагрузка - всего 0,1х, что очень комфортно, свободный денежный поток в положительной области. Мы считаем, что акции "НОВАТЭКа" можно держать со ставкой на "Арктик СПГ 2".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.