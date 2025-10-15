S&P; 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6580-6710п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6580-6710 пунктов в среду, баланс рисков оценивается как нейтральный, при этом вероятность повышенной волатильности сохраняется, считает младший аналитик Freedom Finance Global Даниал Ермахан.

"S&P 500 консолидируется после пятничной распродажи, демонстрируя колебания между двумя ключевыми скользящими средними - за 20 и 50 дней. Индикатор RSI сбалансирован. В случае возобновления нисходящего движения сильной зоной поддержки может стать диапазон 6350-6400 пунктов, - отмечает эксперт. - Просадку следует воспринимать как возможность для покупок в рамках более широкого восходящего тренда до тех пор, пока бенчмарк удерживается выше 200-дневной скользящей средней (6050 пунктов)".

Ермахан также обращает внимание, что день пройдет под знаком информационного вакуума, так как ключевой макроэкономический релиз недели - отчет по потребительской инфляции (CPI) за сентябрь - не будет опубликован из-за продолжающегося правительственного шатдауна (публикацию перенесли на 24 октября). При этом, указывает он, если шатдаун не завершится к тому времени, отсутствие данных лишает инвесторов и ФРС важнейшего индикатора ценового давления в преддверии следующего заседания по ставке, что усиливает общую неопределенность на рынке.

Повышенное внимание, говорится в обзоре инвесткомпании, будет приковано к тем данным, которые все же выйдут. В первую очередь, это "Бежевая книга" ФРС. Также будет опубликован октябрьский индекс деловой активности в промышленности Нью-Йорка (Empire Manufacturing).

Дополнительную порцию информации рынки получат от представителей ФРС: запланированы выступления членов Совета управляющих Кристофера Уоллера и Стивена Мирана. В условиях отсутствия данных по инфляции их комментарии относительно текущей экономической ситуации и дальнейших шагов регулятора будут иметь особое значение, отмечает Емархан.

Настроения на рынке остаются хрупкими, и любая эскалация в торговых отношениях между США и Китаем может спровоцировать новую волну волатильности, указывает эксперт Freedom Finance Global.

