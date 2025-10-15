"Финам" повысил рейтинг акций Global X China Biotech ETF до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Global X China Biotech ETF с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне HKD 86,8, что соответствует потенциалу роста на 19,2%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой.

"За период с начала текущего года индексный фонд с привязкой к китайскому биотеху обогатил инвесторов на 66%, при этом в октябре в динамике фонда наметилась коррекционная просадка, - отмечает эксперт. - После просадки бумага снова выглядит фундаментально недооцененной и интересной для вложений. За последние месяцы реалии политики администрации Трампа в области фармацевтики и биотеха заставили инвесторов обеспокоиться по поводу дальнейшего развития отрасли, тогда как для китайского биотеха сложился довольно благоприятный информационный фон, стали звучать мнения, что китайский биотех способен оспорить превосходство американского за счет своих семимильных темпов развития".

Global X China Biotech ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс Solactive China Biotech Index, который, в свою очередь, включает акции преимущественно биотехнологических и фармацевтических компаний с географической привязкой к Китаю.

