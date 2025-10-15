Вероятно всего одно понижение ставки ЦБ РФ до конца 2025 года - Freedom Finance Global

Вероятно всего одно понижение ключевой ставки ЦБ РФ до конца 2025 года, и оно состоится, скорее всего, на октябрьском заседании, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В вышедшем накануне октябрьском бюллетене ЦБ РФ "О чем говорят тренды" сообщается, что, по мнению экспертов Центробанка, инфляционное давление на экономику РФ все еще остается повышенным. В начале осени закончилось действие сезонных дезинфляционных факторов и начало проявляться воздействие новых проинфляционных, сообщается в исследовании. Текущий рост потребительских цен с поправкой на сезонность вырос в сентябре по сравнению с августом.

"При этом далеко не все устойчивые компоненты инфляции в сентябре показали рост, в целом движение цен устойчивых компонентов инфляции в первом месяце осени было разнонаправленным, - указывает Мильчакова. - К тому же повышение НДС с 1 января 2026 года на 2 процентных пункта может в краткосрочном периоде добавить к годовой инфляции, как оценили в ЦБ РФ, от 0,6 до 0,8 процентного пункта. Мы полагаем, что ожидания повышения НДС уже в этом году могут давить как на инфляционные ожидания населения, так и на цены отдельных потребительских товаров".

В контексте ожиданий краткосрочного роста инфляции к концу года ЦБ РФ, по мнению эксперта, может проявлять осторожность в дальнейшем снижении ключевой ставки. "Мы полагаем, что есть шанс для снижения "ключа" в октябре на процентный пункт до 16% годовых, но пауза в дальнейшем снижении ставки в 2025 году представляется практически неизбежной. До конца года, соответственно, мы ожидаем всего одного снижения ключевой ставки ЦБ РФ", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

