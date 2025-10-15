"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Совкомбанка с целью 9,985 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Совкомбанка с целью 9,985 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,63%, стоп-приказ: 13,982 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

На взгляд экспертов, банк демонстрирует противоречивые результаты: выручка от регулярной деятельности выросла на 45%, а комиссионный доход - на 25%, однако чистая прибыль сократилась на 55% из-за роста резервов, сжатия маржи и повышения налога на прибыль.

"Актив с технической точки зрения находится в фазе устойчивого нисходящего тренда, последовательно формируя более низкие минимумы, - пишут аналитики. - Цена неоднократно тестировала линию динамического сопротивления, но не смогла закрепиться выше. При объеме позиции 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 13,982 руб. риск на портфель составит 1,09%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,86".

Совкомбанк - один из крупнейших частных банков России с фокусом на розничном кредитовании и развитием экосистемы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.