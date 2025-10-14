Цены акций российских публичных компаний находятся на привлекательных уровнях - "БКС МИ"

Цены акций российских публичных компаний после значительного снижения находятся на привлекательных уровнях, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" Юлия Голдина.

"Индекс Мосбиржи торгуется на минимумах года, - пишет эксперт в обзоре. - Негативные факторы, которые давят на рынок, все те же: сохраняется нервный геополитический фон, ключевая ставка остается высокой, а темп смягчения монетарной политики снижается, ну и крепкий рубль давит на доходы экспортеров. Среди прочего отметим паузу в урегулировании украинского кризиса. Кроме того, краткосрочно вероятно замедление темпов снижения ключевой ставки ЦБ РФ на фоне усиления налоговой нагрузки с 2026 года. Вместе с тем цены на акции российских публичных компаний уже выглядят привлекательно с учетом потенциального снижения ключевой ставки до средних 12-13% на горизонте года".

