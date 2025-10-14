Индекс Мосбиржи, вероятно, удержится в диапазоне 2580-2680п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, удержится в диапазоне 2580-2680 пунктов на торгах во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Продолжаем в текущей ситуации с осторожностью смотреть на российский рынок акций в среднесрочной перспективе, видя риски ухода индекса Мосбиржи на более низкие уровни, - пишет эксперт в комментарии. - Однако на краткосрочном горизонте ожидаем попыток коррекционного отскока, чему может способствовать перепроданность в отдельных бумагах и желание части инвесторов зафиксировать прибыль по коротким позициям. При этом целями отката, на наш взгляд, может стать район 2700-2750 пунктов".

