Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- отчет по рынку труда Великобритании за август;

- окончательный индекс потребительских цен Германии за сентябрь;

- ежемесячный отчет МЭА;

- индекс экономических настроений ZEW по Германии в октябре;

- объем новых кредитов Китая за сентябрь;

- выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла;

- ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка;

- квартальные результаты JPMorgan Chase & Co., Johnson & Johnson, Wells Fargo, Goldman Sachs Group, BlackRock и Citigroup Inc.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.