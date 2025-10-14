Закрепление индекса Мосбиржи выше 2600п без нового позитива проблематично - "Цифра брокер"

Закрепление индекса Мосбиржи выше уровня 2600 пунктов без позитивных новостей проблематично, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Российский рынок акций в целом остается под давлением из-за геополитики и неопределенных перспектив денежно-кредитной политики. Тем не менее некоторые корпоративные новости и стабилизация сырьевых цен могут оказать точечную поддержку. Наш краткосрочный взгляд на рынок нейтральный, закрепление выше 2600 пунктов по индексу Мосбиржи будет проблематичным без позитивных новостей", - пишут эксперты в комментарии.

