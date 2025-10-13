Курс рубля на текущей неделе может колебаться в диапазонах 79-82 руб./$1, 92-95 руб./EUR1 и 11,1-11,6 руб./юань - Freedom Finance Global

Курс рубля по отношению к доллару, евро и юаню на текущей неделе может колебаться в рамках диапазонов 79-82 руб./$1, 92-95 руб./EUR1 и 11,1-11,6 руб. за юань соответственно, прогнозирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Рубль начал торговую неделю с мощного роста, - отмечает аналитик. - Геополитика, по всей видимости, сработала на рост курса рубля. Заявления президента США Дональда Трампа о том, что он намерен "обсудить" с президентом РФ Владимиром Путиным теоретическую поставку ракет Tomahawk Украине, а также - поручение Трампа своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу вновь работать над возобновлением урегулирования конфликта на Украине, были встречены валютным рынком с воодушевлением".

На взгляд эксперта, валютный рынок не слишком уверен в возобновлении торгового конфликта между США и Китаем, несмотря на неоднозначную риторику Трампа в адрес КНР, и в большей степени, скорее, ожидает достижения компромисса. Вполне возможно, что площадкой для возобновления торговых переговоров между США и Китаем станет саммит стран АСЕАН в Малайзии в конце октября. Уверенный рост цен на нефть поспосле недавнего обвала тоже мог стать одним из факторов укрепления рубля, считает Мильчакова.

"Вышедшие еще в пятницу вечером данные о снижении годовой инфляции в РФ за сентябрь также могли положительно повлиять на рубль вместе с ожиданиями, что денежно-кредитные условия сильно смягчаться пока не будут, - отмечает эксперт. - Полагаем, что геополитический фактор, и, прежде всего, возобновление переговорного процесса России и США по украинскому вопросу, для рубля в этом году по-прежнему будет одним из определяющих".

