SberCIB исключил из топ-10 акций РФ бумаги ММК и ГК ПИК

SberCIB Investment Research внес изменения в топ наиболее привлекательных акций российских компаний, включив в подборку бумаги "Норникеля", "Ростелекома" и HeadHunter, а также удалив "ММК" и "ГК ПИК", сообщается в материале инвестбанка.

Таким образом, в текущий состав вошли "Норникелья", "Ростелеком", HeadHunter, "Т-Технологии", "Яндекс", "ЛУКОЙЛ", ПАО "Полюс", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", "Транснефть" (прив.), Сбербанк.

"Акции "ММК" остаются самыми дешевыми среди производителей стали, но с учетом долгого восстановления спроса мы рассчитываем на ограниченный потенциал их роста до конца года, - отмечают аналитики инвестбанка. - Несмотря на позитивную оценку профиля "ГК ПИК", обратный сплит может привести к снижению интереса к акциям компании со стороны розничных инвесторов и уменьшению ликвидности".

Бумаги "Норникеля добавлены в подборку, так как значительный рост цен на медь, платину и палладий, по мнению экспертов, может привести к улучшению финансовых показателей компании, а также котировки компании поддержит возможное ослабление рубля в ближайшие кварталы.

"Падение котировок "Ростелекома" формирует высокий потенциал, - добавляют стратеги SberCIB. - Полагаем, что краткосрочным триггером для роста может стать стратегия до 2030 года. В свою очередь, акции HeadHunter упали после выплаты дивидендов, но мы все еще позитивно смотрим на долгосрочные перспективы их роста".

