"Финам" повысил прогнозную цену акций Amazon до $266

"Финам" повысил прогнозную цену акций Amazon.com Inc. с $190 до $266 за бумагу, что подразумевает потенциал роста на 17% с текущих уровней и рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова.

"Несмотря на общую перегретость американского рынка акций, мы видим существенный апсайд в акциях Amazon благодаря комбинации опережающих темпов роста выручки, рекордных финансовых результатов, ускоренного расширения облачного бизнеса AWS и высокомаржинального рекламного направления, - отмечает эксперт. - Amazon остается лидером в ключевых секторах - e-commerce, облачные сервисы, реклама, ИИ, а уникальная диверсификация и масштаб постоянных инноваций позволяют компании быстро монетизировать новые технологические тренды".

Amazon - транснациональный лидер в e-commerce, облачных вычислениях, рекламе и контенте, с развивающейся экосистемой и крупнейшим в мире бизнесом коммерческих облачных платформ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.