13 октября 2025 года 13:55

"Финам" повысил прогнозную цену акций Amazon до $266

"Финам" повысил прогнозную цену акций Amazon.com Inc. с $190 до $266 за бумагу, что подразумевает потенциал роста на 17% с текущих уровней и рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова.

"Несмотря на общую перегретость американского рынка акций, мы видим существенный апсайд в акциях Amazon благодаря комбинации опережающих темпов роста выручки, рекордных финансовых результатов, ускоренного расширения облачного бизнеса AWS и высокомаржинального рекламного направления, - отмечает эксперт. - Amazon остается лидером в ключевых секторах - e-commerce, облачные сервисы, реклама, ИИ, а уникальная диверсификация и масштаб постоянных инноваций позволяют компании быстро монетизировать новые технологические тренды".

Amazon - транснациональный лидер в e-commerce, облачных вычислениях, рекламе и контенте, с развивающейся экосистемой и крупнейшим в мире бизнесом коммерческих облачных платформ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    США-AMAZON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


14 октября 2025 года 10:46
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Аэрофлота
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью на уровне 55 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. "Аэрофлот" в понедельник опубликовал слабые операционные данные за сентябрь: пассажиропоток упал на 5,7% г/г до 5...    читать дальше
14 октября 2025 года 10:30
Цены акций российских публичных компаний находятся на привлекательных уровнях - "БКС МИ"
Цены акций российских публичных компаний после значительного снижения находятся на привлекательных уровнях, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" Юлия Голдина. "Индекс Мосбиржи торгуется на минимумах года, - пишет эксперт в обзоре. - Негативные факторы, которые давят на рынок, все те же:...    читать дальше
14 октября 2025 года 10:14
Индекс Мосбиржи, вероятно, удержится в диапазоне 2580-2680п во вторник - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, удержится в диапазоне 2580-2680 пунктов на торгах во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Продолжаем в текущей ситуации с осторожностью смотреть на российский рынок акций в среднесрочной перспективе, видя...    читать дальше
14 октября 2025 года 09:52
Рубль пока продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль пока продолжит движение в диапазоне 11-11,5 рубля за юань, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Возможны попытки пары закрепиться в нижней половине диапазона 11-11,5 рубля за юань в рамках торговой сессии...    читать дальше
14 октября 2025 года 09:38
Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - отчет по рынку труда Великобритании за август; - окончательный индекс потребительских цен Германии за сентябрь; - ежемесячный отчет МЭА; - индекс экономических...    читать дальше
14 октября 2025 года 09:18
Закрепление индекса Мосбиржи выше 2600п без нового позитива проблематично - "Цифра брокер"
Закрепление индекса Мосбиржи выше уровня 2600 пунктов без позитивных новостей проблематично, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Российский рынок акций в целом остается под давлением из-за геополитики и неопределенных перспектив денежно-кредитной политики. Тем не менее...    читать дальше
14 октября 2025 года 09:10
Рынки акций стран АТР в основном снижаются
Уолл-стрит выросла в понедельник на ослаблении опасений эскалации в отношениях США и Китая. Рынки акций стран АТР в основном снижаются во вторник. Цены на нефть стабильны во вторник утром, Brent торгуется у $63,3 за баррель.    читать дальше
13 октября 2025 года 19:01
"Финам" повысил рейтинг акций Qualcomm до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $178,4 за штуку c потенциалом роста на 16,2%, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова. "На фоне недавних сообщений о начале антимонопольного расследования в Китае котировки акций...    читать дальше
13 октября 2025 года 18:02
Шансы на снижение ставки ЦБ РФ до 16% в октябре пока сохраняются - Freedom Finance Global
Шансы на снижение ключевой ставки Банка России до 16% годовых по итогам заседания в октябре 2025 года пока сохраняются, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Мы ожидаем, что совет директоров регулятора 24 октября на фоне пока продолжающегося замедления годовой...    читать дальше
13 октября 2025 года 17:40
Давление на цену акций Qualcomm, вероятно, сохранится в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Давление на котировки акций Qualcomm Inc., вероятно, сохранится в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Стоимость бумаг компании Qualcomm упала в пятницу на 7,3%, в том числе из-за сообщений, что антимонопольные органы Китая начали расследование ее сделки по покупке...    читать дальше
