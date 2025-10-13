"Финам" присвоил рейтинг "продавать" акциям Intel Corp. с целевой ценой $23,7 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 37% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции Intel продолжают ралли: с сентябрьских минимумов бумаги выросли на 52%, отражая сохраняющийся оптимизм инвесторов и высокие ожидания относительно трансформации бизнеса, - пишет аналитик Максим Абрамов. - Рост во многом обусловлен новостным фоном и ставкой рынка на развитие контрактного производства. Однако по итогам II квартала 2025 года компания зафиксировала убытки из-за значительных расходов на продолжающуюся реструктуризацию, а неопределенность внешней среды и усиление конкуренции на рынке серверных решений продолжают сдерживать восстановление финансовых показателей".

Таким образом, сильная динамика акций во многом отражает позитивные ожидания, что делает бумаги переоцененными и подверженными риску коррекции, делает вывод эксперт "Финама".

Intel - американский производитель компьютерных компонентов и электронных устройств, работающий по бизнес-модели IDM, которая включает самостоятельную разработку, производство и продажу интегральных микросхем.

