"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НоваБев с целью 426,2 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НоваБев Групп" с целью 426,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,99%, стоп-приказ: 354,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эмитент демонстрирует сильный рост, констатируют аналитики: выручка выросла на 20%, EBITDA - на 22%, а чистый операционный денежный поток увеличился втрое.

Основные драйверы - успешное развитие премиальных брендов и розничного сегмента, где выручка выросла на 25% благодаря росту трафика и среднего чека.

Увеличение дивидендов и высокий кредитный рейтинг подтверждают финансовую устойчивость компании, отмечают в "Финаме".

Несмотря на кибератаку в июле, "НоваБев Групп" оперативно восстановила ключевые процессы, что свидетельствует об эффективном управлении, обращают внимание эксперты.

"С технической точки зрения актив завершил этап снижения, пробив ключевой уровень нисходящего тренда. После тестирования области исторических минимумов успешно провел ретест пробитой линии сопротивления. Цена закрепилась выше уровня бывшего трендового сопротивления, подтвердив смену тенденции. При объеме позиции 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 354,9 руб. риск на портфель составит 0,45%", - указывают в "Финаме".

"НоваБев Групп" - ведущий игрок российского алкогольного рынка, объединяющий производство, дистрибуцию и розничную сеть "ВинЛаб".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.