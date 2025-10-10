"Финам" повысил прогнозную цену акций ALPS Medical Breakthroughs ETF до $54,7

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ALPS Medical Breakthroughs ETF с $40 до $54,7 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 33,7% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Фонд с привязкой к прорывам биотеха после периода турбулентности вступил на траекторию роста и показал доходность в размере почти 24% за период с начала 2025 года. Биотех продолжает непрерывно развиваться и приносить новые и новые научные прорывы, с каждым годом FDA одобряет все больше новых препаратов, - указывает эксперт. - Вместе с тем стоит иметь в виду, что вложения в компании с прорывными разработками и нулевой выручкой не относятся к классическим активам сектора здравоохранения и не имеют защитных свойств, напротив, это высокорисковые вложения".

ALPS Medical Breakthroughs ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс S-Network Medical Breakthroughs. Индекс включает в себя компании биотехнологического сектора малой и средней величины, акции которых торгуются в США. В состав портфеля ETF входят акции 101 эмитента.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.