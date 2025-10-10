.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" повысил прогнозную цену акций ALPS Medical Breakthroughs ETF до $54,7
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 октября 2025 года 13:50
"Финам" повысил прогнозную цену акций ALPS Medical Breakthroughs ETF до $54,7
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ALPS Medical Breakthroughs ETF с $40 до $54,7 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 33,7% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Фонд с привязкой к прорывам биотеха после периода турбулентности вступил на траекторию роста и показал доходность в размере почти 24% за период с начала 2025 года. Биотех продолжает непрерывно развиваться и приносить новые и новые научные прорывы, с каждым годом FDA одобряет все больше новых препаратов, - указывает эксперт. - Вместе с тем стоит иметь в виду, что вложения в компании с прорывными разработками и нулевой выручкой не относятся к классическим активам сектора здравоохранения и не имеют защитных свойств, напротив, это высокорисковые вложения". ALPS Medical Breakthroughs ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс S-Network Medical Breakthroughs. Индекс включает в себя компании биотехнологического сектора малой и средней величины, акции которых торгуются в США. В состав портфеля ETF входят акции 101 эмитента. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
10 октября 2025 года 19:02
Индекс Мосбиржи в условиях геополитической напряженности может протестировать 2500 пунктов на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок на следующей неделе, вероятно, останется подвержен рискам развития нисходящего движения с... читать дальше
.10 октября 2025 года 18:38
"Финам" присвоил рейтинг" покупать" акциям China Life Insurance класса H с целевой ценой HKD 26,25 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 18%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы положительно оцениваем долгосрочные... читать дальше
.10 октября 2025 года 18:14
Аналитики "Цифра брокер" обновили прогноз по дивидендам ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) за 2025 год по причине пересмотра компанией собственных ориентиров по маржинальности и росту капитальных расходов, сообщается в комментарии. "Ранее компания оставалась одной из самых привлекательных... читать дальше
.10 октября 2025 года 17:46
Акции Роснефти и ЛУКОЙЛа остаются наиболее перспективными в нефтегазовом секторе - "ВТБ Моя Аналитика"
Акции "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" остаются наиболее перспективными в нефтегазовом секторе, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Финансовые показатели крупнейших компаний нефтегазового сектора снизились по итогам первого полугодия, - констатируют эксперты. - На отрасль давят снижение... читать дальше
.10 октября 2025 года 17:19
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "МТС" до 289 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 42% с текущих уровней, сообщается в материале аналитка инвесткомпании Артема Михайлина. Рекомендация сохранена на уровне "покупать". "Группа "МТС" постепенно реализует заявленные... читать дальше
.10 октября 2025 года 16:45
Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 17% является наиболее вероятным сценарием до конца текущего года, считают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. В рамках форума Финополис-2025 глава Банка России заявила, что пространство для снижения ключевой ставки остается, что стало... читать дальше
.10 октября 2025 года 16:13
Инвестиционный банк "Синара" открыл торговую идею "Лонг во фьючерсе на индекс RGBI (RGBI-12.25)", говорится в материале аналитика Александра Афонина. Дата экспирации 01.12.2025, стоп-лосс 11300, тейк-профит 12000. "Индекс RGBI, по нашей оценке, к концу вернется к 120 пунктам, что означает... читать дальше
.10 октября 2025 года 15:41
Потенциал роста акций ПАО "Озон Фармацевтика" составляет 16,8% с текущих уровней на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Озон Фармацевтика" завершила дополнительную эмиссию акций, ставшую финальным этапом июньского SPO, отмечает... читать дальше
.10 октября 2025 года 15:11
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка и незначительно повышает прогнозную цену обыкновенных и привилегированных акций эмитента до 487 руб./ао и 469,2 руб./ап, что предполагает поетнциал роста на 72% и 66% соответственно, сообщается в комментарии... читать дальше
.10 октября 2025 года 14:38
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6770 пунктов на торгах в пятницу при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан. "Индекс S&P 500 сохраняет потенциал роста: вчерашняя коррекция не изменила ситуацию с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.