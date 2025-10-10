"БКС МИ" понизил оценку акций Alibaba до "негативной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Alibaba Group Holding с "нейтральной" до "негативной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $156 за штуку, говорится в материале аналитика Андрея Саенко.

"Рост котировок бумаг эмитента с момента последнего обновления превысил 15% после анонсированного увеличения вложений в вычислительные мощности для ИИ. Несмотря на значительные успехи компании с собственной ИИ-моделью Qwen-3 Max, мы считаем эффективность монетизации в среднесрочной перспективе неочевидной. Бумага выглядит дорогой, хотя и интересной ставкой на долгосрочный рост потребления в Китае и развитие искусственного интеллекта", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.