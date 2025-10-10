"БКС МИ" понизил оценку акций Marvell до "негативной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Marvell Technology Inc. с "нейтральной" до "негативной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $74 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика Андрея Саенко.

"Позитивный тренд в полупроводниковой отрасли сохраняется. Оптимизма рынку, помимо амбициозных ожиданий менеджмента, в секторе добавили сделки OpenAI с NVIDIA и на этой неделе AMD. На этом фоне акции американского производителя чипов для дата-центров Marvell Technology подорожали на 24% с момента выхода нашего последнего отчета, - пишет эксперт. - Эмитент сохраняет фокус на дата-центрах для искусственного интеллекта (ИИ) и показал хорошую динамику выручки и EBITDA за II квартал. Тем не менее из-за краткосрочных движений в бумаге мы меняем взгляд с "нейтрального" на "негативный". Считаем, что цена на акции компании, как и для большинства других в секторе, существенно оторвалась от справедливой".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.