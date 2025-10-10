"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Распадской до 202,87 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Распадская" с 240,36 рубля до 202,87 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Бумаги эмитента остаются под давлением - с начала 2025 года они потеряли в цене 34%, однако эксперты полагают, что значительная часть негатива уже заложена в котировки.

Несмотря на слабые полугодовые результаты и отрицательную EBITDA (минус 8,3 млрд руб.), среднесрочные ожидания остаются сдержанно позитивными, отмечают они: в 2026 году компания может показать чистую прибыль на уровне 25,3 млрд руб. и вернуться к росту.

ПАО "Распадская" остается одним из крупнейших мировых производителей угля и потенциальным бенефициаром стимулирующей политики РФ.

"С учетом текущей рыночной цены и обновленной оценки, справедливая стоимость обыкновенной акции снижена до 202,87 руб. Рекомендация - "покупать", несмотря на паузу в дивидендах и волатильность отрасли", говорится в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.