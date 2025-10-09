Негативные настроения будут преобладать на рынке госдолга до конца октября - инвестбанк "Синара"

Негативные настроения будут преобладать на рынке госдолга до конца октября, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

В сентябре негативные настроения на долговом рынке усилились, отмечают эксперты Сергей Коныгин и Александр Афонин. По их мнению, триггером стало принятое на сентябрьском заседании ЦБ РФ решение снизить ключевую ставку всего на 100 б. п. до 17% годовых и весьма жесткая сопровождавшая это решение риторика. В середине месяца добавилось обсуждение дополнительного выпуска ОФЗ на 2,2 трлн руб. до конца года, чтобы профинансировать дефицит бюджета.

"Мы сомневаемся, что Минфин станет действовать, как в 2022 и 2024 годах, делая упор на бумаги с фиксированным купоном и размещая их с премией ко вторичному рынку, тем самым постоянно оказывая давление, - отмечают аналитики. - Скорее, мы предполагаем, он предложит выпуски с плавающими ставками, однако ясность в этом вопросе наступит после принятия бюджета, которое ожидается в конце октября. Поэтому мы считаем, что на долговом рынке в октябре будут преобладать негативные настроения".

