Акции Сбербанка, "Т-Технологий", "Яндекса" и "Транснефти" интересны для покупки - "КИТ Финанс Брокер"

"Несмотря на сохраняющийся пессимизм участников рынка, текущие уровни не выглядят поводом для распродажи, - отмечают эксперты в обзоре. - Напротив, мы полагаем, что продавать акции сейчас нецелесообразно - рациональнее пересмотреть структуру портфеля и сместить фокус в сторону более качественных историй. Текущая коррекция, на наш взгляд, создает хорошие возможности для выборочных покупок. При этом, несмотря на 15%-е снижение рынка, мы остаемся скептичны в отношении ряда секторов и не видим в них новых инвестиционных идей".

Фокусируясь на фундаментальной оценке бизнеса эмитентов, аналитики выделяют следующие бумаги:

- Сбербанк - самая прозрачная история в банковском секторе. Потенциальные дивиденды за 2025 год, по оценке стратегов, могут составить около 35 руб. на акцию, что соответствует форвардной дивидендной доходности ~12%. На горизонте 1-3 месяцев акции могут вернуться к 320 руб., долгосрочная цель - 380 руб.

- "Т-Технологии" - вторая по качеству история в банковском секторе после Сбера. По мнению экспертов, на горизонте 1-3 месяцев акции могут восстановиться к 3300 руб., долгосрочная цель - 4800 руб.

- "Транснефть" остается дивидендной идеей с форвардными дивидендными ~200 руб. на акцию за 2025 и 2026 годы. Текущая форвардная дивидендная доходность - около 16%, что выше доходности длинных дОФЗ-26248 (15,10%). На взгляд аналитиков, дополнительным драйвером выступает увеличение квот ОПЕК+, которое способствует росту объемов транспортировки нефти. На горизонте 1-3 месяцев акции могут вернуться к 1400 руб., долгосрочная цель - 1700 руб.

- "Яндекс". Прямое влияние повышения НДС на отечественное ПО на результаты компании оценивается в 2-4% от совокупной выручки, указывают эксперты. По итогам 2-го квартала 2025 года выручка выросла на 33,4% г/г. Темпы роста замедляются, но остаются высокими. По прогнозам аналитиков "КИТ Финанс Брокер", на горизонте 1-3 месяцев акции могут восстановиться к 4300 руб., долгосрочная цель - 6000 руб.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.