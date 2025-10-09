Наиболее вероятный сценарий до конца октября - плавное ослабление рубля - инвестбанк "Синара"

Наиболее вероятным сценарием до конца октября является плавное ослабление рубля, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара".

"В прошлом месяце курс USD/RUB поднялся до средних 83 руб./$1, что мы связываем с усилением спроса на иностранную валюту в условиях ограниченного ее предложения, - пишут эксперты Сергей Коныгин и Александр Афонин. - В октябре повышенная волатильность на валютном рынке сохранится, а наиболее вероятным движением считаем плавное ослабление рубля. Несмотря на далеко не выдающийся спрос на ОФЗ, Минфин идет по плану, однако способы выполнения программы заимствований по-прежнему вызывают вопросы. Мы полагаем, что до конца месяц рынок останется по большей части во власти негативных настроений и тучи вряд ли рассеются, пока бюджет находится в статусе проекта и пока не наступит ясность по "ключу" после заседания совета директоров Банка России".

