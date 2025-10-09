Участники рынка ОФЗ ждут снижения инфляции и нормализации монетарной политики на горизонте 2-3 лет - "КИТ Финанс Брокер"

Участники рынка ОФЗ ждут снижения инфляции и нормализации монетарной политики на горизонте 2-3 лет, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер".

"Кривая ОФЗ за неделю заметно изменила форму: короткие выпуски прибавили по доходности до 0,8 п.п., при этом отдельные бумаги, такие как ОФЗ 26229, поднимались к уровням около 17%. Участок 5-7 лет вырос лишь на 0,2 п.п., а длинные бумаги практически не изменились, - констатируют эксперты. - В результате кривая стала более выпуклой на коротком крае и намечает инверсию после 7 лет, что отражает ожидания стабилизации ставок и ограниченный потенциал дальнейшего роста доходностей на длинном участке".

Такое распределение доходностей, на взгляд стратегов, демонстрирует, что рынок не верит в длительное сохранение высоких ставок и ждет снижения инфляции и нормализации монетарной политики в горизонте 2-3 лет.

Инвесторы готовы покупать длинные выпуски даже при более низкой доходности, рассчитывая, что в будущем ставка ЦБ пойдет вниз, что позволит им зафиксировать дополнительную прибыль на переоценке, подчеркивают аналитки "КИТ Финанс Брокер".

