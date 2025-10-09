.
09 октября 2025 года 15:33
Участники рынка ОФЗ ждут снижения инфляции и нормализации монетарной политики на горизонте 2-3 лет - "КИТ Финанс Брокер"
Участники рынка ОФЗ ждут снижения инфляции и нормализации монетарной политики на горизонте 2-3 лет, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Кривая ОФЗ за неделю заметно изменила форму: короткие выпуски прибавили по доходности до 0,8 п.п., при этом отдельные бумаги, такие как ОФЗ 26229, поднимались к уровням около 17%. Участок 5-7 лет вырос лишь на 0,2 п.п., а длинные бумаги практически не изменились, - констатируют эксперты. - В результате кривая стала более выпуклой на коротком крае и намечает инверсию после 7 лет, что отражает ожидания стабилизации ставок и ограниченный потенциал дальнейшего роста доходностей на длинном участке". Такое распределение доходностей, на взгляд стратегов, демонстрирует, что рынок не верит в длительное сохранение высоких ставок и ждет снижения инфляции и нормализации монетарной политики в горизонте 2-3 лет. Инвесторы готовы покупать длинные выпуски даже при более низкой доходности, рассчитывая, что в будущем ставка ЦБ пойдет вниз, что позволит им зафиксировать дополнительную прибыль на переоценке, подчеркивают аналитки "КИТ Финанс Брокер". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
