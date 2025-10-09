"БКС МИ" рекомендует покупать акции "Фикс прайса" с прогнозной ценой 0,7 руб

"БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции ПАО "Фикс прайс" с прогнозной стоимостью 0,7 рубля за штуку на горизонте двух месяцев, что предполагает потенциал роста до 15,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Виталия Манжоса.

"Новые акции "Фикс прайса" за свою недолгую историю торгов подешевели на 48% от максимального значения, - отмечает эксперт. - Их слабая динамика была связана с временным навесом предложения бумаг, поступивших из зарубежных депозитариев. Однако через пару месяцев влияние указанного фактора сходит на нет. Это создает условия для начала восстановительного роста".

