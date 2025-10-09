.
09 октября 2025 года 14:39
S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6705-6795п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6705-6795 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. "С технической точки зрения S&P 500 сохраняет потенциал роста после достижения нового исторического максимума. Следующая цель покупателей - 6800 пунктов. Индикатор RSI демонстрирует "медвежью" дивергенцию, однако мы считаем низкой значимость этого сигнала при сильном "бычьем" тренде. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка расположена около 6700 пунктов. 20-дневная скользящая средняя пролегает вблизи 6660 пунктов", - указывает эксперт в комментарии. По его мнению, в условиях информационного вакуума, созданного шатдауном, который привел к отмене публикации важной макростатистики, все внимание инвесторов в четверг будет приковано к выступлениям представителей ФРС. Наибольший интерес вызывает обращение председателя регулятора Джерома Пауэлла, и в первую очередь будет важна его оценка задержки выхода макроданных. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
09 октября 2025 года 19:01
.
