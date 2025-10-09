Акции НоваБев Групп интересны для покупок - "Цифра брокер"

Акции "НоваБев Групп" в настоящее время интересны для покупок, прогнозная стоимость составляет 816 руб. за штуку на горизонте года, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Акционеры эмитента утвердили дивиденды за I полугодие 2025 года в размере 20 руб. на одну акцию. Дивидендная доходность по текущим котировкам составляет около 5%, дата закрытия реестра акционеров с правом на промежуточные дивиденды - 18 октября 2025 года.

"Компания придерживается дивидендной политики, стабильно выплачивая дивиденды дважды в год, ожидаем, что за II полугодие 2025 года выплата может составить 21 руб./акцию", - указывают эксперты.

Несмотря на стагнацию в отрасли, по итогам I полугодия "НоваБев Групп" сумела продемонстрировать рост выручки более чем на 20% и показать сильные результаты, отмечают аналитики.

"Эмитент в ближайшее время опубликует операционные результаты за III квартал 2025 года, которые покажут степень ущерба от июльской кибератаки. Тем не менее это разовая история, которая может быть учтена в текущих котировках компании, тогда как по текущим мультипликаторам оценка выглядит заниженной, - пишут аналитики в обзоре. - Мы находим акции интересными для покупки, учитывая целевой ориентир по ним на уровне 816 руб. за одну акцию на горизонте двенадцати месяцев, хотя публикация операционных результатов может сопровождаться повышенной волатильностью".

