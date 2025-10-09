.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  ПСБ сохраняет консервативную оценку акций ПИКа
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
09 октября 2025 года 11:21

ПСБ сохраняет консервативную оценку акций ПИКа

Банк ПСБ сохраняет консервативную оценку перспектив цены акций "ГК ПИК", сообщается в комментарии аналитиков.

Совет директоров эмитента в среду рекомендовал обратный сплит с коэффициентом 100:1.

Стоимость бумаг "ГК ПИК" после сплита в случае утверждения акционерами (ВОСА 14 ноября) составит около 46700 руб. (по текущей цене), обращают внимание эксперты.

Также был рассмотрен вопрос отмены дивидендной политики. Сейчас она предполагает стремление к выплате не менее 30% скорр. чистой прибыли.

"Отметим, что с 2022 года дивиденды застройщик не выплачивал, поэтому решение отменить политику по сути не повлияет на доходность акций. Обе новости негативные. Обращаем внимание, что после проведения процедуры обратного сплита у акционеров, имеющих дробные акции (то есть менее 100 акций изначально), могут возникнуть сложности, так как такие бумаги не смогут оборачиваться на торгах. Сохраняем консервативный взгляд на бумаги "ПИКа", - пишут аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ПИК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
Лента аналитики
09 октября 2025 года 19:01
"Эйлер" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Сбербанка
"Эйлер Аналитические Технологии"сохраняет позитивную оценку перспектив акций Сбербанка, сообщается в материале аналитиков Светланы Аслановой, Елизаветы Усенковой и Марии Щегловой. Сбербанк опубликовал результаты по РПБУ за сентябрь и за девять месяцев, аналитики оценивают их позитивно и ожидают...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 18:32
"БКС МИ" понизил оценку акций Alibaba до негативной
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций Alibaba Group Holding с нейтральной до негативной, сохранив прогнозную цену на уровне $156 за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 14%, сообщается сообщается на портале БКС Экспресс. "Рост акций в цене с момента последнего обновления...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 18:01
Негативные настроения будут преобладать на рынке госдолга до конца октября - инвестбанк "Синара"
Негативные настроения будут преобладать на рынке госдолга до конца октября, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". В сентябре негативные настроения на долговом рынке усилились, отмечают эксперты Сергей Коныгин и Александр Афонин. По их мнению, триггером стало принятое на сентябрьском...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 17:13
Акции Сбербанка, Т-Технологий, Яндекса и Транснефти интересны для покупки - "КИТ Финанс Брокер"
Акции Сбербанка, "Т-Технологий", "Яндекса" и "Транснефти" интересны для покупки - "КИТ Финанс Брокер" "Несмотря на сохраняющийся пессимизм участников рынка, текущие уровни не выглядят поводом для распродажи, - отмечают эксперты в обзоре. - Напротив, мы полагаем, что продавать акции сейчас...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 16:41
"Финам" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 376,7 рубля, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. "Представленные финрезультаты Сбера за 9 месяцев 2025 года оказались...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 16:09
Наиболее вероятный сценарий до конца октября - плавное ослабление рубля - инвестбанк "Синара"
Наиболее вероятным сценарием до конца октября является плавное ослабление рубля, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара". "В прошлом месяце курс USD/RUB поднялся до средних 83 руб./$1, что мы связываем с усилением спроса на иностранную валюту в условиях ограниченного ее...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 15:33
Участники рынка ОФЗ ждут снижения инфляции и нормализации монетарной политики на горизонте 2-3 лет - "КИТ Финанс Брокер"
Участники рынка ОФЗ ждут снижения инфляции и нормализации монетарной политики на горизонте 2-3 лет, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Кривая ОФЗ за неделю заметно изменила форму: короткие выпуски прибавили по доходности до 0,8 п.п., при этом отдельные бумаги, такие как ОФЗ 26229,...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 15:01
"БКС МИ" рекомендует покупать акции "Фикс прайса" с прогнозной ценой 0,7 руб
"БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции ПАО "Фикс прайс" с прогнозной стоимостью 0,7 рубля за штуку на горизонте двух месяцев, что предполагает потенциал роста до 15,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Виталия Манжоса. "Новые акции "Фикс прайса" за свою недолгую историю...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 14:39
S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6705-6795п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6705-6795 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. "С технической точки зрения S&P 500 сохраняет потенциал роста после...    читать дальше
.
09 октября 2025 года 14:12
Акции НоваБев Групп интересны для покупок - "Цифра брокер"
Акции "НоваБев Групп" в настоящее время интересны для покупок, прогнозная стоимость составляет 816 руб. за штуку на горизонте года, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Акционеры эмитента утвердили дивиденды за I полугодие 2025 года в размере 20 руб. на одну...    читать дальше
.
Страница 1 из 13
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.