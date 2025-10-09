Цена на серебро имеет существенный потенциал роста - "ВТБ Моя Аналитика"

Котировки серебра все еще имеют существенный потенциал роста, хотя темпы будут уже не такими стремительными, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

"Ждем, что в течение ближайшего года его цена достигнет $60 за тройскую унцию ввиду дефицита на рынке. Мы воздерживаемся от указания новых целей по золоту, так как его цена уже очень сильно оторвалась от фундаментально обоснованных значений", - отмечают эксперты в комментарии.

