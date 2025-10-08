Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2630-2730п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет находиться в зоне 2630-2730 пунктов в течение торговой сессии в среду, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Явных и ярких новостных поводов к продолжению активного роста нет, но в то же время ввиду низких оценок рынка мы не исключаем сохранения тенденции к точечным покупкам. В среду ждем, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2630-2730 пунктов, - пишет эксперт в комментарии. - Идей на рынке немного, но есть: во-первых, акции ПАО "Полюс" на фоне устойчивого роста цен на золото; во-вторых, акции Сбербанка - у эмитента крепкая бизнес-модель, ждем повторения рекорда по чистой прибыли в 2025 году (примерно 1,6 трлн руб.)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.