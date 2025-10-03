Юань может вернуться в диапазон 11,5-12 руб./юань на следующей неделе - ПСБ

Юань может вернуться в диапазон 11,5-12 руб./юань на следующей неделе, говорится в обзоре банка ПСБ.

"На текущей неделе, несмотря на прохождение пика налоговых выплат и снижение цен на нефть, рубль смог продолжить волну укрепления, - констатируют эксперты. - Поддержку национальной валюте, на наш взгляд, оказывал пересмотр инвесторами ожиданий по динамике ключевой ставки. Снижению спроса на иностранную валюту могли способствовать длинные выходные в Китае, что привело к падению активности участников торгов. В результате в моменте пара юань/рубль отступала в район 11,26 руб., после чего в пятницу смогла перейти к восстановлению, вернувшись в район 11,5 руб. и потеряв по итогам недели 1,1%".

На предстоящей неделе аналитики банка ожидают дальнейшего восстановления китайской валюты, что позволит юаню вернуться в диапазон 11,5-12 рублей, который, по их оценкам, с точки зрения факторов спроса и предложения будет актуальным в ближайшее время. Так, подъему юаня способствует дальнейший рост спроса на валюту со стороны импортеров, на фоне расширения импорта, поддерживаемого смягчением кредитных условий.

При этом к концу осени юань может выйти в район верхней границы указанного коридора и закрепиться над ней к концу года, прогнозируют в ПСБ.

